Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran, è stato una figura centrale nel paese per decenni. La sua eredità include un impero finanziario stimato in 95 miliardi di dollari e una vita privata ancora avvolta nel mistero. È arrivato a un passo dal diventare il terzo leader iraniano a morire in carica, dopo lo scià Mozafareddin Shah e Ruhollah Khomeini.

Ali Khamenei ha ottenuto quello a cui, secondo molti, aspirava: entrare nella Storia come il terzo leader politico iraniano a morire in carica, dopo lo scià Mozafareddin Shah (1896-1907) e Ruhollah Khomeini (1902-1989). Sopravvissuto alle prigioni dello scià e a un attentato, che nel 1981 gli compromise l’uso del braccio destro, come molti leader assoluti che accentrano nelle proprie mani vasti poteri e la cui vita privata è ammantata dal mistero, Khamenei è stato dato per morto più volte nella sua vita. Chi è Mojtaba Hosseini Khamenei, ‘l’erede di riserva’ che piace ai Pasdaran Ha sempre governato dando priorità alla propria sopravvivenza e a quella del sistema teocratico, rimanendo fedele a una cultura profondamente antioccidentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’eredità di Khamenei, l’impero finanziario da 95 miliardi di dollari e la vita privata avvolta nel mistero

Khaby Lame e il mistero del miliardo di dollari: genio finanziario o bolla speculativa?Tra Hong Kong e le Isole Vergini spunta un accordo da capogiro: l’influencer più seguito al mondo “vende” la sua… Tra Hong Kong e le Isole Vergini...

Valentino, impero economico da 1,3 miliardi in mano a una società del Qatar. L'eredità stilistica a Giancarlo GiammettiUn moderno polo del lusso, capace di portare la sua eleganza senza tempo «oltre le nostre persone» grazie ad «alleanze con gruppi che garantiscono...

Approfondimenti e contenuti su Khamenei.

Temi più discussi: Cosa può cambiare in Iran con la scomparsa di Ali Khamenei; La morte di Khamenei non si traduce nella fine del regime islamista; Khamenei l’ayatollah al potere da quasi 40 anni; Ali Khamenei: chi è la Guida Suprema dell’Iran.

Chi era Ali Khamenei: tutto sul leader iraniano e i nomi dei possibili successoriKhamenei chi era e successore: guida suprema iraniana dal 1989, figura centrale della politica e la sua possibile eredità dopo la morte. trend-online.com

Ecco perché la morte di Khamenei rischia di lasciare Putin più isolatoPutin perde alleati chiave come Assad, Maduro e Khamenei nell’ultimo anno e mezzo, mentre prosegue una dificile guerra in Ucraina ... ilsole24ore.com

Renzi: il mondo senza Khamenei è un posto migliore, Trump va ringraziato; l'Europa resta assente Il politico prevede l’effetto domino su Cuba e accusa Bruxelles e governo italiano di immobilismo Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

Il mondo senza Khamenei è un posto migliore. L’Europa Non tocca palla. La mia intervista a Il Messaggero x.com