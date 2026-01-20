Valentino impero economico da 1,3 miliardi in mano a una società del Qatar L' eredità stilistica a Giancarlo Giammetti

Valentino, con un patrimonio di 1,3 miliardi di euro, è ora controllato da una società del Qatar. L’eredità stilistica di Giancarlo Giammetti si mantiene viva attraverso un approccio che unisce tradizione e innovazione. La maison si propone come un polo del lusso, rafforzato da alleanze strategiche che permettono di diffondere l’eleganza senza tempo oltre i confini del brand e delle persone.

Un moderno polo del lusso, capace di portare la sua eleganza senza tempo «oltre le nostre persone» grazie ad «alleanze con gruppi che garantiscono importanti sinergie». È così che Valentino Garavani, morto oggi a 93 anni, aveva immaginato il futuro del marchio creato negli anni Sessanta e negli ultimi decenni al centro di una complessa sequenza di passaggi di mano. Dal controllo diretto del fondatore a quello di investitori internazionali, sempre con lo stesso obiettivo: continuare ad essere sinonimo nel mondo dello stile e della bellezza del Made in Italy. La società del Qatar e i ricavi Il marchio, oggi, è controllato da Mayhoola for Investments, fondo qatariota a capo della storica casa di moda romana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Valentino morto, la storia d'amore con Giancarlo Giammetti: il primo incontro, l'impero della moda e l'amicizia rimastaValentino Garavani ha segnato la storia della moda con il suo stile distintivo e la sua eleganza.

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti: 12 anni d’amore, una vita insieme e un mito eternoValentino Garavani e Giancarlo Giammetti hanno condiviso una relazione durata dodici anni, iniziata nel 1960, e un importante percorso professionale.

