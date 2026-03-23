Leonid Radvinsky, il miliardario che controllava OnlyFans, la piattaforma di contenuti per adulti più famosa al mondo, è morto il 20 marzo 2026 all’età di 43 anni. A confermarlo è stata la stessa azienda, con un comunicato ufficiale. La causa è un tumore contro cui lottava da tempo. “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa di Leo Radvinsky. Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua famiglia ha chiesto che venga rispettata la propria privacy in questo momento difficile”, si legge nella nota. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NewsX World (@newsxworldofficial) Nato nel 1981 a Odessa, in Ucraina, Radvinsky era arrivato negli Stati Uniti da bambino insieme alla famiglia, stabilendosi a Chicago. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Addio a Leonid Radvinsky: chi erediterà l’impero OnlyFans da 5 miliardi?

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