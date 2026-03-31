Il tennista italiano ha recentemente dichiarato di voler concentrarsi prima sulla maglia azzurra e poi sulla conquista del numero uno mondiale, lasciando intendere un impegno prioritario verso la Nazionale. Durante un evento, ha dedicato un messaggio sulla telecamera che include i nomi di Bez, Kimi e Italia, sottolineando il legame tra lui e il mondo dello sport.

«Bez, Kimi, Italia». La dedica sulla telecamera spiega cos'è Sinner per lo sport: un traino irresistibile. Ha cominciato nel tennis, quando i suoi colleghi azzurri si sono chiesti «se ce l'ha fatta lui, perché noi no?» e da lì hanno cominciato a occupare la classifica. Poi l'effetto Jannik ha cominciato ad uscire dal suo mondo, e quella scritta lo dimostra. Ora tocca al calcio, e per questo l'ennesimo tonfo produrrebbe stavolta un boato. Erano le due di notte qui da noi quando Jannik è diventato l'ottavo tennista della storia a vincere Indian Wells e Miami, la serie del Sunshine Double. Lo ha fatto con un'altra vittoria in due set (la diciassettesima di fila nei Masters 1000), con un doppio 6-4 che è l'ennesimo risultato del suo mantra: lavoro e sacrificio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner prima pensa alla Nazionale e poi a togliere il n°1 ad Alcaraz

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