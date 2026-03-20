Durante l'ultima puntata di TennisMania su YouTube, il giornalista e analista di Eurosport ha commentato che Fonseca rappresenta il principale ostacolo per Alcaraz, mentre Sinner avrebbe un inizio favorevole, ma potrebbe incontrare difficoltà nel prosieguo del torneo. Ambesi ha analizzato le prospettive dei giocatori, offrendo un quadro aggiornato sulle dinamiche attuali nel tennis internazionale.

Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) si è espresso in merito ai temi d’attualità del tennis internazionale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il torneo di Miami sta tenendo banco in queste ore e il rendimento dei tennisti nostrani ha destato particolare attenzione. “ La sconfitta di Mattia Bellucci contro l’americano Alex Michelsen è più netta di quello che si è visto realmente in campo. Peccato per Lorenzo Musetti, perché aveva un ottimo tabellone e, in condizione, avrebbe potuto fare strada “, le prime parole di Ambesi, in riferimento al ko del lombardo nel primo turno contro l’americano Alex Michelsen e al forfait del toscano per problemi fisici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Fonseca è il vero ostacolo per Alcaraz. Inizio alla portata per Sinner, poi ostacoli nel prosieguo”

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