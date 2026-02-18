Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono incontrati a Doha per una giornata di relax, dopo aver condiviso una sfida sulla spiaggia. La causa dell'incontro è stata una partita di pesca, che ha visto i due tennisti armarsi di canne e esche per qualche ora lontano dai campi. Al termine, hanno scambiato qualche battuta e si sono preparati per il torneo ATP 500 che si svolgerà nelle prossime settimane. La loro amicizia si rafforza anche in momenti come questo, lontano dai riflettori.

In attesa di sfidarsi nuovamente sul campo da tennis, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati in una gara di pesca in mare. A Doha per il torneo Atp 500 Qatar Exxon Mobil Open, i due assi del tennis mondiale sono stati infatti immortalati in un video di una giornata speciale trascorsa in barca, sul mare del Golfo Persico, con i colleghi Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Nelle immagini si vedono i giocatori che si imbarcano su uno splendido yacht di legno per poi cimentarsi nella pesca con la lenza. Sinner intanto ha superato il secondo turno del torneo battendo Popyrin 6-3, 7-5, nel terzo turno affronterà il ceko Mensik. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner e Alcaraz sfida in mare a Doha: prima la pesca, poi il torneo ATP 500

Atp Doha 2026, tra Sinner e Alcaraz la prima sfida è a pescaDurante gli ATP di Doha 2026, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono trovati a condividere il campo, ma questa volta la vera sfida è tra loro e non contro gli avversari.

Doha: Popyrin e Royer, sorprese a segno. Sinner e Alcaraz attendono avversari inattesi nel torneo ATP 500.Alexei Popyrin e Valentin Royer hanno eliminato due favoriti all’ATP 500 di Doha, complicando il percorso di Sinner e Alcaraz.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.