Ad Alcaraz la prima sfida del 2026 Sinner ko nel match esibizione di Seul
Carlos Alcaraz ha conquistato la vittoria sulla guida di Jannik Sinner nel match esibizione di Seul, prima sfida ufficiale del 2026 tra le due promesse del tennis mondiale. L'incontro si è concluso con il punteggio di 7-5, 7-6 in favore dello spagnolo, confermando l'interesse per le future sfide tra questi talenti emergenti.
Lo spagnolo si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 SEUL (COREA DEL SUD) - Jannik Sinner si arrende a Carlos Alcaraz nell'esibizione di Seul, prima sfida del 2026 tra le due stelle del tennis mondiale. Tra scambi in slice infiniti, interazioni con il pubblico coreano (piccolo tifoso in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
