Si ribalta l’escavatore al cimitero 64enne in ospedale

Nella mattina di ieri, un incidente si è verificato nel cimitero di Seregno, in Brianza. Un uomo di 64 anni, impegnato in attività di lavoro, è rimasto ferito mentre scaricava un piccolo escavatore da un camion posizionato su una rampa. L’operatore è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Nuovo infortunio sul lavoro in Brianza. Poco prima dell’ora di pranzo della giornata di ieri, 30 marzo, nel cimitero di Seregno, un operaio 64enne è rimasto ferito durante lo scaricamento di un piccolo escavatore da una rampa posta sopra un camion. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) insieme ad una autopompa serbatoio (Aps) dei vigili del fuoco. Dopo le prime cure del caso, il 64enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Carate Brianza per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Seregno insieme ad operatori dell'Agenzia tutela salute (Ats) di Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Si ribalta l’escavatore al cimitero, 64enne in ospedale Articoli correlati Camion che trasporta un escavatore sfonda il guardrail e si ribalta dentro al canaleUn incidente potenzialmente molto pericoloso, chiusosi fortunatamente senza però gravi conseguenze. Escavatore si ribalta in cantiere: operaio muore sul colpoUn operaio di 58 anni ha tragicamente perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un escavatore che stava manovrando. Paura a Boville Ernica, escavatore si ribalta e finisce nella scarpataPoteva avere conseguenze ben più drammatiche l'incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 gennaio, in contrada San Lucio.