Escavatore si ribalta in cantiere | operaio muore sul colpo

Un operaio di 58 anni è deceduto sul colpo dopo essere stato schiacciato da un escavatore in un cantiere. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava operando con il mezzo, che si è improvvisamente ribaltato. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire l’accaduto.

Un operaio di 58 anni ha tragicamente perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un escavatore che stava manovrando. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo, in un cantiere alle pendici del Monte Maddalena, sul versante che si affaccia su viale della Bornata, nelle vicinanze di via Ardigò a Brescia. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe ribaltato lungo un pendio, travolgendo l’operaio. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13:15 da un collega della vittima, un uomo di 52 anni: sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, medicato ed elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Schiacciato da escavatore in cantiere, muore operaio 70enneUn uomo di 70 anni è morto a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno (frazione di Ripaberarda), all’interno di un cantiere edile L’operaio è... Operaio beve alcol, cade in cantiere e muore sul colpo. Cassazione: “L’ebbrezza non salva il datore di lavoro”La Cassazione ha condannato un datore di lavoro per la morte in cantiere di un suo operaio. Heavy Equipment Fails That Hit Different Approfondimenti e contenuti su Escavatore si ribalta in cantiere.... Temi più discussi: Si ribalta con escavatore, morto operaio nel Bresciano; Furto con escavatore nell'ufficio postale di Grammichele; Mini escavatore si ribalta a Teramo, ferito un uomo VIDEO; Teramo. Si ribalta escavatore cingolato. Soccorso l'autista.. Si ribalta con l’escavatore in Maddalena, morto schiacciato un uomoUn uomo è morto oggi attorno alle 13 dopo essere rimasto schiacciato dal piccolo escavatore che stava manovrando in una zona particolarmente impervia alle pendici della Maddalena. giornaledibrescia.it Si ribalta con escavatore, morto operaio nel BrescianoGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it Brancaccio, nuova intimidazione: incendiato un escavatore. Secondo episodio in due giorni nel rione x.com Stanco Macchine Agricole. . Mini escavatore usato Fiat Kobelco E30SR disponibile da Stanco Macchine Agricole a Sturno (AV). Cingoli in gomma e doppia velocità di avanzamento. Completo di 2 benne #agri #tractor #agricoltura #escavatore #escavator facebook