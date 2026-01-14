Paura a Boville Ernica escavatore si ribalta e finisce nella scarpata

Nel pomeriggio di ieri, a Boville Ernica, un escavatore si è ribaltato e è finito nella scarpata di contrada San Lucio. L’incidente, evitato da possibili conseguenze gravi, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità, mentre si valutano le cause che hanno portato al ribaltamento dell’attrezzatura durante le operazioni di lavoro.

Poteva avere conseguenze ben più drammatiche l'incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 gennaio, in contrada San Lucio. Un escavatore, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato finendo la sua corsa in una scarpata adiacente alla carreggiata.

Escavatore si ribalta in una scarpata: paura a San Lucio per un uomo - Fortunatamente l’uomo non ha riportato gravi conseguenze. ciociariaoggi.it

