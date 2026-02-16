Camion che trasporta un escavatore sfonda il guardrail e si ribalta dentro al canale

Un camion con un escavatore a bordo ha perso il controllo e si è ribaltato dentro un canale, rompendo il guardrail lungo la strada. L’incidente si è verificato lunedì 16 febbraio nel primo pomeriggio, vicino a Maiero, frazione di Portomaggiore. Il veicolo ha scivolato fuori strada durante una manovra e si è cappottato, creando un grande spavento tra gli automobilisti che transitavano in zona. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, anche se si sono registrati alcuni disagi alla viabilità.

Un incidente potenzialmente molto pericoloso, chiusosi fortunatamente senza però gravi conseguenze. E' quello che è successo lunedì 16 febbraio, nel primo pomeriggio, nei pressi dell'abitato di Maiero (frazione di Portomaggiore). Per cause in corso di accertamento, infatti, lungo la via Provinciale per San Vito - Sr 495, in direzione Dogato, dopo l'incrocio con via Bargellesi – un mezzo pesante è finito fuori strada, ribaltandosi nel canale adiacente. Il camion, che stava trasportando un escavatore, ha sfondato il guardrail e si è fermato su un lato all'interno del piccolo corso d'acqua. Per fortuna, il livello della stessa acqua in punto era basso e non ha riempito la cabina: il conducente, nonostante lo shock, è quindi potuto uscire senza riportare particolari ferite.

Nella mattinata di oggi, 14 gennaio 2026, si è verificato un incidente sulla strada statale 7bis “di Terra di Lavoro” al km 9,900, nel comune di Villa Literno.

Questa mattina, poco dopo le 7, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un camion trasportante auto, causando un ribaltamento e danni da valutare.

