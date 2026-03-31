Negli ultimi mesi sono stati annunciati investimenti mirati a migliorare le condizioni del personale medico di base, con l’obiettivo di semplificare le procedure burocratiche e rendere più attrattivo il lavoro di questa categoria. Questi interventi riguardano principalmente l’aumento delle risorse destinate al personale e la riduzione delle pratiche amministrative, con l’intento di favorire un miglioramento delle attività quotidiane dei medici di medicina generale.

Investimenti per il personale e semplificazione del carico burocratico per rendere il lavoro del medico di medicina generale di nuovo attrattivo. La strada indicata da Germano Bettoncelli (nella foto), presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Brescia, a fronte del numero elevato di posti negli ambiti carenti sul territorio bresciano e lombardo in generale, è quella di soluzioni strutturate, per salvaguardare la medicina di territorio. "I miei primi tirocinanti – ricorda Bettoncelli – aspettavano anche dieci anni prima di avere la convenzione per l’ambulatorio, oggi lo aprono mentre fanno formazione".... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Si pagano gli scarsi investimenti"

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