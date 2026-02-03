Ubaldo Pagano si dimette | Francesca Viggiano gli subentra in Parlamento

Francesca Viggiano ha preso il posto di Ubaldo Pagano alla Camera dei deputati. Pagano si è dimesso perché è stato eletto al Consiglio regionale della Puglia. La sua sostituta, già eletta, è entrata subito in carica, portando avanti il suo lavoro in Parlamento.

Tarantini Time Quotidiano Francesca Viggiano è diventata parlamentare della Repubblica, subentrando alla Camera dei deputati al dimissionario Ubaldo Pagano, nel frattempo risultato eletto al Consiglio regionale della Puglia. Per Taranto è un’ottima notizia. Conosco Francesca Viggiano da tanti anni: persona leale e molto preparata, sono certo che saprà rappresentare nel migliore dei modi la città di Taranto e la Terra Ionica. A lei va il mio abbraccio, il mio personale in bocca al lupo e gli auguri di buon lavoro. Sono sicuro che avremo modo di collaborare, come del resto abbiamo sempre fatto, per il bene della nostra comunità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ubaldo Pagano si dimette: Francesca Viggiano gli subentra in Parlamento Approfondimenti su Ubaldo Pagano Camera: Pagano lascia, subentra al suo posto Francesca Viggiano Dopo aver annunciato la fine del suo mandato, Ubaldo Pagano lascia la Camera dei Deputati. Il consigliere regionale si dimette dal consiglio comunale: ecco chi subentra Lunedì 12 gennaio si terrà a Santa Maria Capua Vetere il consiglio comunale, nel quale si procederà alla surroga del consigliere Raffaele Aveta, che si dimette dall’incarico. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ubaldo Pagano Camera: Pagano lascia, subentra al suo posto Francesca ViggianoRoma, 2 feb (Adnkronos) - E' cessato il mandato parlamentare del deputato del Pd Ubaldo Pagano. Lo ha comunicato all'aula il presidente di turno ... iltempo.it Ubaldo Pagano lascia la Camera, ha scelto il consiglio regionale puglieseIl deputato dem rinuncia al mandato che sarebbe scaduto nel 2027 per restare in carica come consigliere regionale fino al 2030; lo scranno alla Camera va alla dirigente tarantina del Pd Viggiano ... lagazzettadelmezzogiorno.it E’ cessato il mandato parlamentare del deputato del Partito Democratico Ubaldo Pagano. Lo ha comunicato dall’aula il presidente di turno Sergio Costa. Al suo posto subentra Francesca Viggiano, già proclamata deputata. Leggi l'articolo completo nei comme - facebook.com facebook Ubaldo Pagano lascia la Camera, ha scelto il consiglio regionale pugliese - News x.com

