L’assessore ha presentato il bilancio 2026-28, evidenziando un incremento dei fondi destinati a turismo e cultura, anche se già vincolati a progetti specifici. Tuttavia, i 8 milioni di euro disponibili non sono sufficienti a coprire le esigenze del settore, che si trova a dover fare i conti con risorse limitate. La città, invece, affronta quotidianamente difficoltà legate alla mancanza di investimenti in questi ambiti.

L’assessore Aloisi ha presentato il bilancio 2026-28 con toni da favola: una narrazione idilliaca, che stride però con la città che i tolentinati vivono ogni giorno. Le consigliere di minoranza (FdI) Silvia Tatò e Monia Prioretti commentano il documento approvato dalla maggioranza in consiglio comunale. "Quello ascoltato assomiglia più all’inizio di una campagna elettorale che a un bilancio preventivo serio e responsabile" esordiscono. Prima indicano gli aspetti positivi: "Il quadro finanziario è in equilibrio. Inoltre alcuni nostri suggerimenti sono stati accolti. Il primo riguarda l’allineamento delle previsioni di spesa alle esigenze... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fondi scarsi per turismo e cultura. E gli 8 milioni sono già vincolati"

Fondi europei in Umbria. Due milioni di euro per cultura e turismoAcquasparta è un affascinante borgo umbro situato tra le colline nella provincia di Terni; ricco di storia e cultura, è noto per il Palazzo Cesi,...

Turismo, la Regione investe 34 milioni di euro. Ci sono i fondi per la riqualificazione delle strutture ricettiveA pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, la Regione affina strategie e obiettivi per un 2026 di rilancio e rafforzamento del turismo...