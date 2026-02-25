ora gli hamburger si pagano con i bitcoin e pare sia un affare

Milano, 25 febbraio 2026 – Mi siedo al tavolo. Mi ordino il mio hamburger e pago in Bitcoin. Sì esatto. Avete capito bene. E’ quello che si può fare nei ristoranti della catena Steak n’ Shake. E pare sia un affare, un po’ per tutti. Per ora negli Usa, ma fra poco dovrebbe esserlo anche in Italia. Tempo di tarare l’infrastruttura tecnologica che permette questi pagamenti. Ma la possibilità di pagare hamburgere e patatine in Bitcon pare già un successo (per clienti e venditori). Secondo quanto riportato da CoinDesk, infatti le vendite della catena di hamburger Steak 'n Shake, a circa nove mesi dall’introduzione dei pagamenti in BTC - maggio 2025, via Lightning –, a parità di punti vendita, sono infatti aumentate in modo esponenziale. Nella pratica, i pagamenti in Bitcoin vengono convogliati direttamente in una Strategic Bitcoin Reserve aziendale che viene utilizzata per finanziare bonus ai dipendenti in BTC e l’espansione aziendale, alimentando un ciclo che la stessa azienda ha definito “auto-rinforzante”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Paul McCartney contro il veto europeo che vuole che gli «hamburger vegetali» non si chiamino più «hamburger» (compresi quelli di sua figlia Linda)Paul McCartney si oppone al veto europeo che vieterebbe di chiamare

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? Pare che la coppia si sia allontanata: cosa c’è di vero?Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano essere in crisi a causa di recenti divergenze.

Argomenti discussi: Sport, ora si risparmia. E le majorettes passano col football americano; Nuova allerta carne Bervini: ritirati hamburger in 5 regioni. Resta l’ombra dello scandalo; La Bottega del kebab di Trento raddoppia, ora si mangia anche pasta e pizze: Siamo emozionati; Deleito si aggiunge alla zona gastronomica del Polar Sound Occident.

“Bitcoin resta sotto i 70.000… ma spera negli hamburger.” Giuro: scritto davvero. E già qui capisci il livello. È sempre lo stesso film: quando Bitcoin scende di qualche %, arrivano gli articoli da avvoltoi con frasi meme, metafore random e una valanga di “trapp - facebook.com facebook