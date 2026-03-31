Scontro a Roma | SUV investe studente allarme sicurezza

A Roma, un incidente ha coinvolto un adolescente di 13 anni e un uomo di 64 anni nel quartiere sud della città. Uno scontro tra un SUV e uno studente ha causato apprensione tra residenti e autorità, che stanno indagando sulle cause dell’incidente. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle condizioni del giovane coinvolto o sulle eventuali responsabilità.

Un drammatico scontro stradale ha coinvolto un adolescente di 13 anni e un uomo di 64 anni nel quadrante sud della Capitale. L’incidente è avvenuto alle ore 14 davanti all’Istituto Comprensivo Mozart, in via di Castel Porziano. Il veicolo che ha causato l’urto era un SUV che, dopo aver investito il ragazzo, ha finito contro la recinzione scolastica uscendo fuori strada. Entrambi i feriti sono stati immediatamente trasferiti in ospedale per le cure necessarie. La critica costante sulla sicurezza dell’incrocio. L’evento si è verificato in un punto specifico del territorio, precisamente nell’incrocio tra Viale di Castel Porziano e Via Torcegno, noto come zona Infernetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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