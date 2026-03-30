Questa mattina a Roma si è verificato un incidente davanti a una scuola, coinvolgendo un ragazzo di 14 anni e un veicolo di tipo Suv. Il giovane è stato investito e si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno accertando la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di verifica.

Roma, 30 marzo 2026 – Grave incidente stradale questa mattina a Roma: uno studente di 14 anni è stato travolto da un Suv mentre si trovava davanti alla sua scuola. È successo questa mattina in viale di Castel Porziano, all'Infernetto. Il ragazzino era insieme ad alcuni compagni sul marciapiede per andare nella palestra dell' istituto scolastico comprensivo Mozart quando, all'improvviso, una Volkswagen T-Cross è uscita di strada finendo contro la recinzione dell'edificio. Il giovanissimo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da capire cosa sia accaduto. Alla guida del Suv c'era un 22enne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roma, studente di 14 anni travolto da un Suv davanti alla scuola: è grave

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