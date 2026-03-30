Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un suv davanti a una scuola nel centro della città. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e il giovane è stato soccorso sul posto prima di essere trasportato d'urgenza in ospedale. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto e non sono state comunicate ulteriori dettagli sull'incidente.

Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un suv guidato da un 22enne che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria Volkswagen T-Cross, uscendo fuori strada e finendo contro la recinzione dell’istituto comprensivo Mozart, in viale di Castel Porziano, nel quartiere Infernetto a Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava sul marciapiede insieme ad alcuni coetanei mentre si stava dirigendo verso la palestra della scuola, quando è stato improvvisamente travolto dal veicolo fuori controllo. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato grande apprensione tra i presenti, con alcuni testimoni che hanno immediatamente lanciato l’allarme ai soccorsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, suv investe 14enne davanti alla scuola: è in prognosi riservata

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