Roma suv investe 14enne davanti alla scuola | è grave

Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un suv vicino a una scuola di Roma. L’incidente è avvenuto questa mattina e il giovane si trova in condizioni gravi. Il veicolo era condotto da un uomo di 22 anni, ma le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un suv guidato da un 22enne che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria Volkswagen T-Cross, uscendo fuori strada e finendo contro la recinzione dell’istituto comprensivo Mozart, in viale di Castel Porziano, nel quartiere Infernetto a Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava sul marciapiede insieme ad alcuni coetanei mentre si stava dirigendo verso la palestra della scuola, quando è stato improvvisamente travolto dal veicolo fuori controllo. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato grande apprensione tra i presenti, con alcuni testimoni che hanno immediatamente lanciato l’allarme ai soccorsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, suv investe 14enne davanti alla scuola: è grave Articoli correlati Ello: 14enne in cross investe donna, lei graveNel pomeriggio di domenica 15 marzo 2026, la tranquilla località di Ello, nella provincia di Lecco, è stata teatro di un drammatico scontro stradale... Ello, 14enne in moto investe una donna di 47 anni: lei è graveEllo (Lecco), 15 marzo 2026 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo, a Ello, in Brianza lecchese.