Scenari di marmo Musica e gastronomia

Da lunedì prende il via il palinsesto di “Scenari di marmo”, un evento che combina musica e gastronomia in un territorio caratterizzato da un paesaggio di marmo. La manifestazione propone diverse attività culturali, tra concerti e degustazioni, che si svolgeranno in vari luoghi della zona. Le iniziative si protrarranno per diverse settimane, coinvolgendo artisti e chef locali.

Esperienze culturali in un paesaggio di marmo. Parte lunedì il palinsesto di “Scenari di marmo. Percorsi esperienziali nella Lombardia autentica“: un progetto che intreccia marmo, musica, paesaggio ed enogastronomia per raccontare l’identità di uno dei territori più caratteristici della Lombardia tra Botticino, Nuvolera, Paitone, Serle e Rezzato. "Il bacino marmifero di Botticino – afferma Paolo Apostoli, sindaco di Botticino – rappresenta da secoli un elemento identitario di grande valore per queste terre e oggi diventa anche chiave per raccontare il territorio in modo nuovo, attraverso esperienze che uniscono cultura, paesaggio, enogastronomia e innovazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scenari di marmo. Musica e gastronomia Articoli correlati "Scenari di marmo": percorsi esperienziali nella Lombardia autenticaLuoghi, percorsi, eventi: da aprile ad agosto 2026 cinque comuni dell’area est di Brescia – Botticino, Nuvolera, Paitone, Serle e Rezzato – daranno... Serata di musica e gastronomia, a Savignano torna la "Focarina de Campèt"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) La Pro Loco Chi... Grande Carnevale Casellese 2026 con sfilata di carri allegorici, musica e gastronomiaDomenica 22 febbraio si festeggia in Valle Scrivia con il Grande Carnevale Casellese a cura della Parrocchia Santo Stefano di Casella, giunto alla...