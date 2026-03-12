Serata di musica e gastronomia a Savignano torna la Focarina de Campèt

Sabato 14 marzo, a Savignano sul Rubicone, la Pro Loco Chi burdel de’ Campet organizza la serata della

La Pro Loco Chi burdel de' Campèt di Savignano sul Rubicone accende la "Focarina de Campèt". L'appuntamento è per sabato 14 marzo dalle 19 al Parco Bastia dove si potrà anche mangiare - grazie alla presenza di uno stand gastronomico - e ascoltare la musica dei Roxy Bar, band tributo a Vasco Rossi. Alle 20 è prevista l'accensione del fuoco (ingresso libero). "L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Savignano sul Rubicone, in considerazione della coincidenza con una ricorrenza radicata nella cultura locale, come l'omaggio al culto di San Giuseppe.

