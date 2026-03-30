Scenari di marmo | percorsi esperienziali nella Lombardia autentica

Tra aprile e agosto 2026, cinque comuni dell’area est di Brescia organizzeranno un calendario di eventi e percorsi dedicati alla cultura e al turismo. L’iniziativa si svolgerà in località come Botticino, Nuvolera, Paitone, Serle e Rezzato, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio locale attraverso attività esperienziali e visite guidate. La manifestazione si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione territoriale.

Luoghi, percorsi, eventi: da aprile ad agosto 2026 cinque comuni dell’area est di Brescia – Botticino, Nuvolera, Paitone, Serle e Rezzato – daranno vita al palinsesto culturale e turistico "Scenari di marmo. Percorsi esperienziali nella Lombardia autentica", un progetto che intreccia marmo, musica, paesaggio ed enogastronomia per raccontare l’identità di uno dei territori più caratteristici della Lombardia. Il Comune di Botticino, capofila del progetto finanziato nell’ambito del bando "Lombardia Style", presenta così un’iniziativa che mette in rete istituzioni, associazioni e realtà locali per valorizzare il patrimonio culturale e produttivo del territorio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - "Scenari di marmo": percorsi esperienziali nella Lombardia autentica Articoli correlati Un viaggio nella tradizione nipponica autenticaIn Piazzale Baiamonti, a pochi passi dalla vivacità di Paolo Sarpi e dalle architetture di Porta Nuova, trova casa Emoraya, un ristorante che... Leggi anche: Riparte la stagione dei treni storici: tutti i percorsi in Lombardia Altri aggiornamenti su Scenari di marmo percorsi esperienziali... Temi più discussi: Scenari di marmo: Percorsi esperienziali nella Lombardia autentica; Scenari di Marmo esalta l’identità del territorio; Scenari di Marmo: il comune di Botticino presenta l’iniziativa; A Botticino un’estate tra le cave: 5 tappe di gusto, musica e cultura. Scenari di marmo: percorsi esperienziali nella Lombardia autenticaLuoghi, percorsi, eventi: da aprile ad agosto 2026 cinque comuni dell’area est di Brescia – Botticino, Nuvolera, Paitone, Serle e Rezzato – daranno vita al palinsesto culturale e turistico Scenari di ... bresciatoday.it Scenari di marmo, eventi tra cultura e turismo a est di BresciaDa aprile ad agosto un palinsesto culturale e turistico che coinvolge cinque comuni: Botticino, Nuvolera, Paitone, Serle e Rezzato. Marmo, musica e sapori per raccontare il territorio. quibrescia.it Uno degli scenari mostrati oggi dal modello europeo per la prima decade di aprile (martedì 7). Qualcuno sarebbe pronto alla prima ondata di calore della stagione Ovviamente si tratta di scenari ancora distanti ma nelle maglie previsionali compaiono già - facebook.com facebook #Investimenti #Geopolitica #Finanza #Giustizia Scenari di crisi, prospettive globali. 5 Giorni sui Mercati 21,15 con Ratto #PlenisferSGR Alle 21,30 Speciale 'Il Colpevole' con #SergioCusani e #CarloSama. Rep h00.30, sab h8 h15 h20.20 h01.00, dom h11 h16. x.com