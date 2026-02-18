Grande Carnevale Casellese 2026 con sfilata di carri allegorici musica e gastronomia

Il Grande Carnevale Casellese 2026 si svolge domenica 22 febbraio in Valle Scrivia, portando sfilate di carri allegorici colorati, musica dal vivo e specialità gastronomiche locali. La manifestazione, organizzata dalla Parrocchia Santo Stefano di Casella, festeggia la sua 15ª edizione, attirando numerosi visitatori della zona. Quest’anno, tra le novità, ci sono carri decorati con materiali riciclati e performance di artisti di strada. La giornata si anima con giochi e degustazioni, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La festa si conclude con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Domenica 22 febbraio si festeggia in Valle Scrivia con il Grande Carnevale Casellese a cura della Parrocchia Santo Stefano di Casella, giunto alla 15^ edizione. Appuntamento alle 14 sul piazzale della Chiesa, quando prenderà il via la sfilata di carri allegorici a tema libero per le vie del paese. La festa prosegue con musica, animazione, gonfiabili, coriandoli, frittelle, stand gastronomici, premi per tutti, lotteria e spettacolo-concerto degli Sciaketrà.