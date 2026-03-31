Mercoledì 1 aprile alle 17.30, presso Palazzo Ricca, si terrà la presentazione di

Mercoledì 1 aprile alle ore 17.30, Palazzo Ricca ospita la presentazione di Scartelle e Guarattelle, l’opera d’artista firmata da Antonio Nocera. L’incontro vedrà la partecipazione di Maurizio de Giovanni e Diego De Silva, con la moderazione affidata a don Gianni Citro. Il volume, racchiuso in un cofanetto pregiato, è stampato su carta naturale al 100% cotone prodotta dalla Magnani di Pescia. L’evento si inserisce nel calendario culturale della Fondazione Banco di Napoli, che promuove il patrimonio simbolico napoletano attraverso iniziative concrete. La mostra del Maestro Nocera, intitolata Mondi in Movimento. Pinocchio incontra Pulcinella, rimane aperta fino al 20 giugno negli stessi spazi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scartelle e Guarattelle: 600 copie d’arte a Palazzo Ricca

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