Mercoledì 1 aprile alle 17.30 si svolgerà presso la sede di un'istituzione culturale la presentazione di “Scartelle e Guarattelle”, il nuovo libro d’artista di Antonio Nocera. Alla presentazione parteciperanno anche Maurizio de Giovanni e Diego De Silva. La cerimonia si terrà negli spazi della Fondazione Banco di Napoli – Palazzo Ricca.

Si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 17.30, negli spazi della Fondazione Banco di Napoli – Palazzo Ricca, la presentazione di “Scartelle e Guarattelle”, il nuovo libro d’artista di Antonio Nocera. Un lavoro che attraversa l’immaginario napoletano tra segni, simboli e visioni, arricchito da due racconti inediti di Maurizio de Giovanni e Diego De Silva che dialogano con le opere, ampliandone il senso e aprendo nuove traiettorie narrative. L’incontro, introdotto da Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli e Ciro Castaldo, direttore generale Fondazione Banco di Napoli, sarà moderato da don Gianni Citro, curatore della mostra del Maestro Nocera, “Mondi in Movimento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Antonio Nocera, Maurizio de Giovanni e Diego De Silva presentano "Scartelle e Guarattelle" a Palazzo Ricca

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