Libri arriva Scartelle e Guarattelle con racconti inediti di De Giovanni e De Silva

Mercoledì 1° aprile alle 17.30, negli spazi della Fondazione Banco di Napoli – Palazzo Ricca, si terrà la presentazione di ‘Scartelle e Guarattelle’, il nuovo libro d’artista di Antonio Nocera. Un lavoro che attraversa l’immaginario napoletano tra segni, simboli e visioni, arricchito da due racconti inediti di Maurizio de Giovanni e Diego De Silva che dialogano con le opere, ampliandone il senso e aprendo nuove traiettorie narrative. L’incontro, introdotto da Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli e Ciro Castaldo, direttore generale Fondazione Banco di Napoli, sarà moderato da don Gianni Citro, curatore della mostra del Maestro Nocera, ‘Mondi in Movimento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Argomenti discussi: Antonio Nocera / Maurizio de Giovanni / Diego De Silva – Scartelle e Guarattelle; LIBRI - Scartelle e Guarattelle di Antonio Nocera, la presentazione a Palazzo Ricca con Maurizio de Giovanni e Diego De Silva.