Al Palazzo delle Esposizioni è aperta una mostra dedicata a Mario Schifano, artista italiano del secondo Novecento. La retrospettiva presenta una selezione di opere che ripercorrono la sua carriera, offrendo una panoramica completa della sua produzione artistica. L'esposizione si propone di evidenziare il ruolo di Schifano nel panorama culturale dell'epoca attraverso le sue creazioni.

R oma, 17 mar. (askanews) – Il Palazzo delle Esposizioni celebra Mario Schifano, una delle figure più significative dell’arte italiana del secondo Novecento, con una grande retrospettiva. Fino al 12 luglio saranno in mostra oltre cento opere provenienti da collezioni pubbliche e private, realizzate con tante tecniche diverse, esposte in ordine cronologico per ripercorrere il lavoro dell’artista: da quelle degli esordi degli anni Cinquanta, informali e materiche, ai primi monocromi del 1960, dalla stagione inaugurata con la mostra “Tutto” nel 1963 alla Galleria Odyssia di Roma, alle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dalle figure della storia dell’arte, dai Futuristi a Malevi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Palazzo delle Esposizioni celebra Mario Schifano, una delle figure più significative dell'arte italiana del secondo Novecento, con una mostra ricca e completa

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Dal 17 marzo al 12 luglio 2026 Palazzo Esposizioni Roma ospita la mostra dedicata a Mario Schifano (Homs, Libia 1934-Roma 1998), una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. La mostra restituirà la biografia artistica di Schifa - facebook.com facebook