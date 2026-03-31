In una scuola di Scampia, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un’arma bianca nei bagni dell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in viale della Resistenza. L’incidente è avvenuto all’interno dell’edificio scolastico e ha provocato preoccupazione tra studenti e personale scolastico. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Paura in una scuola di Scampia, dove un 14enne è stato ferito con un’arma bianca all’interno dell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in viale della Resistenza. L’allarme è stato lanciato dalla dirigente scolastica, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari, un 17enne, con la complicità di altri ragazzi, avrebbe attirato il 14enne nei bagni con una scusa. Qui avrebbe prima simulato più volte l’aggressione, per poi colpirlo realmente alla gamba con un coltello. Dopo il ferimento, si è scatenato il panico tra gli studenti. I Carabinieri della stazione di Scampia hanno perquisito l’abitazione del 17enne, trovando un coltello a serramanico nascosto in un comodino. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scampia, terrore a scuola: 14enne accoltellato nei bagni da un coetaneo

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