Morto lo studente accoltellato in classe | aggredito da un coetaneo ha portato l’arma da casa Terrore a scuola

Nella città di La Spezia, un giovane studente di 19 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato in aula da un coetaneo, che aveva portato l’arma da casa. L’episodio, avvenuto presso l’istituto Domenico Chiodo-Einaudi, ha suscitato grande inquietudine e preoccupazione tra studenti e genitori, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza nelle scuole italiane.

Accoltellato a scuola: morto lo studente di 9 anni, fermato il compagno di classe che lo ha colpito - È morto il ragazzo di 19 anni dopo essere stato accoltellato, da un compagno di scuola, suo coetaneo, durante l’orario di lezione all’istituto ... msn.com

Morto lo studente accoltellato a scuola - Il ragazzo di 19 anni è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. lanazione.it

