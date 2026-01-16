Morto lo studente accoltellato in classe | aggredito da un coetaneo ha portato l’arma da casa Terrore a scuola

Nella città di La Spezia, un giovane studente di 19 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato in aula da un coetaneo, che aveva portato l’arma da casa. L’episodio, avvenuto presso l’istituto Domenico Chiodo-Einaudi, ha suscitato grande inquietudine e preoccupazione tra studenti e genitori, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza nelle scuole italiane.

La Spezia, 16 gennaio 2026 – Un tragico epilogo di una notizia sconcertante. È morto Abanoub Youssef, lo studente di 19 anni accoltellato in classe all’istituto superiore di Spezia, il Domenico Chiodo-Einaudi. L’aggressore, 18 anni, è stato arrestato in flagranza di reato. Il ragazzo morto in ospedale. Il giovane è deceduto all’ospedale Sant’Andrea della Spezia dove era ricoverato in condizioni critiche. La coltellata ha colpito il ragazzo alla milza, perforandola. Dopo le prime cure, lo studente era stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. L’imponente fuoriuscita di sangue aveva portato all’arresto cardiocircolatorio ma i chirurghi erano riusciti in un primo momento a rianimarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

