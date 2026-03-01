Genova 14enne accoltellato sul bus | è grave Fermato un coetaneo

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello su un autobus a Genova, nel quartiere di Rivarolo, nella zona di Val Polcevera. L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri, e il giovane è stato colpito più volte. Un coetaneo è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in caserma per essere ascoltato. La situazione è risultata grave.

Un ragazzino di 14 anni è stato ferito a coltellate su un autobus cittadino a Genova. È successo nella tarda serata di ieri nel quartiere di Rivarolo, in Val Polcevera, nel ponente cittadino. Per l'aggressione è stato fermato un coetaneo, arrestato dagli uomini della Squadra mobile della Questura del capoluogo ligure. La vittima dell'agguato, di nazionalità tunisina, è stata operata d'urgenza all'ospedale Villa Scassi per curare le gravi ferite riportate all'addome e a un braccio. La prognosi è riservata, le sue condizioni stabili.

