Dramma su bus a Genova 14enne accoltellato da coetaneo al torace e all'addome | è gravissimo

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello su un bus a Genova. È stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, con ferite al torace e all’addome. La polizia ha fermato un coetaneo sospettato di avergli inferto le ferite. L’incidente si è verificato durante un viaggio in autobus nel centro della città.

Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato accoltellato su un bus a Genova: la polizia avrebbe fermato un coetaneo. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave(Adnkronos) – Un quattordicenne marocchino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Genova dopo essere stato accoltellato a... La Spezia, orrore a scuola. Diciottenne accoltellato in classe da un coetaneo: è gravissimoArmato di coltello ha colpito un compagno di scuola durante la lezione sotto gli occhi della classe. Contenuti utili per approfondire Dramma. Discussioni sull' argomento 30 film da guardare su Apple Tv – Le novità di marzo 2026; Codogno, 44enne muore sotto un treno merci, circolazione bloccata. L'odissea dei viaggiatori: Mai vista tanta disorganizzazione; Travolto da un treno merci, muore 44enne a Codogno: stazione paralizzata e caos sui binari per oltre due ore; Travolto da un’auto, è gravissimo. La moglie era morta per l’antitarlo. Il nuovo dramma sulla Provinciale. Dramma su bus a Genova, 14enne accoltellato da coetaneo al torace e all’addome: è gravissimoUn ragazzo di 14 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato accoltellato su un bus a Genova: la polizia avrebbe fermato un coetaneo ... fanpage.it Dramma in sala parto: neonata muore dopo il cesario - facebook.com facebook Il dramma del piccolo morto a #Napoli dopo il trapianto con un #cuore danneggiato. “Abbiamo fallito”, dice al Tg1 il caposala del Monaldi Giovanni Bufalino che lo ha assistito fino all’ultimo. “Sono certo che ora stia correndo tra gli angeli”. #Tg1 Gian Vito Cafar x.com