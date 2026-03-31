Sanremo | autoscala salva donna col malore in Corso Marconi

Martedì 31 marzo 2026, nel primo pomeriggio, un’auto con autoscala è intervenuta in Corso Marconi a Sanremo per soccorrere una donna colta da malore nella propria abitazione. L'intervento è stato rapido e ha permesso di trasportare la donna in ospedale. Nessuna informazione è stata fornita sulle sue condizioni di salute.

Il primo pomeriggio di martedì 31 marzo 2026 ha un intervento di soccorso rapido ed efficace in Corso Marconi a Sanremo, dove una donna è stata colpita da un malore all’interno della propria abitazione. I Vigili del Fuoco del distaccamento locale, supportati dall’autoscala proveniente da Imperia, hanno raggiunto l’appartamento situato ai piani superiori attraverso il balcone per permettere al personale sanitario di prestare le prime cure. L’operazione si è svolta con la presenza dell’automedica del 118 e della polizia municipale, che ha gestito la viabilità lungo la strada sotto gli occhi dei residenti. La risposta rapida delle istituzioni liguri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo: autoscala salva donna col malore in Corso Marconi Articoli correlati San Polo, incendio in casa: 2 soccorsi al 118, autoscala salvaUn incendio divampato in un appartamento a San Polo di Piave ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione di due persone. Leggi anche: Malore in cantiere, operaio salvato con l'autoscala dei Vigili del Fuoco Leggi anche: Accusa malore in casa, raggiunta con l'autoscala dei vigili del fuoco