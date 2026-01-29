Malore in cantiere operaio salvato con l' autoscala dei Vigili del Fuoco

Questa pomeriggio, in via Nilde Iotti, un operaio ha avuto un malore in un cantiere edile. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con l'autoscala per salvarlo. L'uomo è stato messo in sicurezza e trasportato in ospedale. L'intervento è durato circa mezz'ora. Nessuno altri sono rimasti coinvolti.

L'intervento nel pomeriggio di oggi. L'uomo si trovava in una posizione difficile da raggiungere: calato a terra dai pompieri e affidato al 118 Attimi di apprensione oggi pomeriggio in via Nilde Iotti, nel comparto Vaciglio-Morane, dove un'emergenza sanitaria all'interno di un cantiere edile ha richiesto un intervento complesso dei soccorritori. L'allarme è scattato poco dopo le ore 16, quando gli operai al lavoro hanno chiesto aiuto per un collega colto da un improvviso malore. La situazione si è presentata subito delicata non tanto per la dinamica dell'evento, quanto per la logistica: l'uomo si trovava infatti in una posizione che rendeva impossibile il soccorso immediato da parte dei soli sanitari.

