San Polo incendio in casa | 2 soccorsi al 118 autoscala salva

Un incendio scoppiato in un appartamento a San Polo di Piave ha causato il intervento dei vigili del fuoco e ha portato all’evacuazione di due residenti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo i soccorritori a usare l’autoscala per mettere in salvo gli occupanti. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno visitato le persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Un incendio divampato in un appartamento a San Polo di Piave ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e l'evacuazione di due persone. L'episodio si è verificato oggi, 21 febbraio 2026, intorno alle ore 12, in via Mioni, con le persone coinvolte soccorse dal personale del Suem 118 Ni.Ce. e trasportate in ospedale per accertamenti. L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, quando i primi segnali di fumo hanno allertato i residenti della zona. La prontezza dei vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Conegliano, è stata fondamentale per contenere le fiamme ed evitare che l'incendio si propagasse ad altre abitazioni.