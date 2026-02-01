Accusa malore in casa raggiunta con l' autoscala dei vigili del fuoco

Questa mattina a Struppa, in via Lucarno, una donna ha avvertito un malore improvviso a casa sua. I vicini hanno chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala per raggiungerla. La donna è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Gli uomini dei vigili del fuoco hanno lavorato in fretta per metterla in salvo.

Soccorsi in azione nel quartiere di Struppa. La donna è stata poi portata in ospedale in condizioni non gravi Nella tarda mattinata di domenica 1 febbraio 2026 una signora ha avvertito un malore in via Lucarno a Struppa. I militi del 118 hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per accedere all'abitazione e portare al piano strada la persona. Grazie all'uso dell'autoscala i vigili del fuoco hanno raggiunto il terrazzo dell'edificio dove abita la donna e, stabilizzata sulla barella in dotazione, l'hanno condotta al piano strada dove l'attendeva l'ambulanza.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Struppa Malore Malore in cantiere, operaio salvato con l'autoscala dei Vigili del Fuoco Questa pomeriggio, in via Nilde Iotti, un operaio ha avuto un malore in un cantiere edile. Incendio in un appartamento in via Pietro Nenni, inquilino bloccato in casa: vigili del fuoco sul posto con autoscala Un incendio si è sviluppato in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Pietro Nenni ad Agrigento. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Struppa Malore Argomenti discussi: Malore fatale in casa. Addio all’ex portiere. Diego Ruspantini: Hai lasciato il segno; Anziana accusa un malore dopo esser stata truffata da finti tecnici del gas, l'Ugl lancia l'allarme: Servono telecamere e vigilanza; Malore in casa, Carmen muore a 57 anni; Stroncato da un malore a 47 anni, servono ulteriori accertamenti. Niente nullaosta per il funerale. Accusa malore in casa, raggiunta con l'autoscala dei vigili del fuocoGrazie all'uso dell'autoscala i vigili del fuoco hanno raggiunto il terrazzo dell'edificio dove abita la donna e, stabilizzata sulla barella in dotazione, l'hanno condotta al piano strada dove ... genovatoday.it Malore fatale in casa. Addio all’ex portiere. Diego Ruspantini: Hai lasciato il segnoChoc a Porto Recanati per la morte del 46enne, padre di due figli. Dalla Prima categoria alla serie D: protagonista del calcio marchigiano. msn.com Giornataccia per Sinner, prima accusa un malore, poi torna in campo ma perde contro Medvedev - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.