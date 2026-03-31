Sanpellegrino Young Chef Academy Comptition una finestra sul futuro della cucina

A Milano si è svolta la finale della Sanpellegrino Young Chef Academy Competition, evento dedicato ai giovani talenti della cucina italiana e internazionale. La competizione si è tenuta durante la manifestazione Identità Golose, attirando diversi chef emergenti che hanno presentato le proprie creazioni a una giuria di professionisti del settore. L’appuntamento ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da vari paesi.

La nuova generazione della cucina italiana e internazionale passa ancora una volta da Milano. A Identità Golose, la S.Pellegrino Young Chef Academy ha annunciato la giuria della Finale Regionale italiana della Competition 2026-27, tappa chiave di un progetto che da anni concepisce il concorso come un qualcosa di più di una semplice gara tra talenti under 30. Il format, giunto alla settima edizione, conferma la propria struttura biennale e il respiro globale: candidature aperte fino al 9 giugno 2026, una prima selezione affidata ad ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e, successivamente, 15 finali regionali distribuite nel mondo. Il vincitore italiano accederà poi alla Grand Finale internazionale, prevista a Milano entro novembre 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sanpellegrino Young Chef Academy Comptition, una finestra sul futuro della cucina Articoli correlati Leggi anche: Annunciata giuria S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 26-27 Chef Francesco Montillo approda "Al Guasco", la cucina tradizionale fa un salto in avanti verso il futuroANCONA – Interessanti novità arrivano da piazza San Francesco ad Ancona, dove al ristorante “Al Guasco” approda il giovane ma già noto chef Francesco... Leggi anche: A Mauritius: tre chef, una cucina, un’isola