A Mauritius | tre chef una cucina un'isola

A Mauritius, lo Shandrani è un resort rinnovato situato nel sud-est dell’isola, apprezzato dagli italiani. Parte del gruppo Beachcomber, offre un’esperienza culinaria arricchita da tre chef e un’ampia varietà di piatti che convivono in un contesto naturale unico. Con il nuovo volo diretto ITA da Fiumicino, il resort rafforza la sua proposta turistica, coniugando comfort, gastronomia e paesaggi mozzafiato.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.