A Mauritius | tre chef una cucina un'isola

A Mauritius, lo Shandrani è un resort rinnovato situato nel sud-est dell’isola, apprezzato dagli italiani. Parte del gruppo Beachcomber, offre un’esperienza culinaria arricchita da tre chef e un’ampia varietà di piatti che convivono in un contesto naturale unico. Con il nuovo volo diretto ITA da Fiumicino, il resort rafforza la sua proposta turistica, coniugando comfort, gastronomia e paesaggi mozzafiato.
M auritius, 19 gen. (askanews) – Un resort molto apprezzato dagli italiani che rappresenta una delle visioni del gruppo Beachcomber per il turismo a Mauritius: lo Shandrani, a sud est dell’isola, è stato recentemente rinnovato e, grazie anche al nuovo volo diretto ITA da Fiumicino, rilancia la sua offerta al mercato del nostro Paese. “Lo Shandrani – ha detto ad askanews il General manager del resort, l’italiano Rico Paoletti – è una proprietà secondo me unica a Mauritius, e offre un terreno di gioco eccezionale con i vari punti mare, le diverse spiagge, la dimensione del resort e la capacità di accoglienza con una ristorazione per noi italiani non indifferente. 🔗 Leggi su Iodonna.it
