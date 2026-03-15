Chef Francesco Montillo approda Al Guasco la cucina tradizionale fa un salto in avanti verso il futuro
A piazza San Francesco ad Ancona, il ristorante “Al Guasco” ha accolto il nuovo chef Francesco Montillo, recentemente arrivato nel locale. Montillo, già conosciuto nel settore, porta con sé un approccio innovativo alla cucina tradizionale, che si riflette nella proposta del ristorante. La sua presenza rappresenta un cambiamento nel menu e nell’atmosfera del locale, che si prepara a un nuovo capitolo.
ANCONA – Interessanti novità arrivano da piazza San Francesco ad Ancona, dove al ristorante “Al Guasco” approda il giovane ma già noto chef Francesco Montillo. Così la famiglia Paciaroni che gestisce l’attività da circa 15 anni, rinnova il proprio impegno verso la clientela e il quartiere tutto, proponendosi ancora una volta come ultimo baluardo dell’Ancona vecchia, fornendo un servizio indispensabile per la città tutta che spesso si fatica a comprendere. E per farlo, conclusa la collaborazione con “Il GalloRosso” di Filottrano, cambia linea in cucina affidandosi alle sicure mani di un cuoco noto per la propria propensione a spingere i piatti della tradizione verso il futuro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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