Annunciata giuria SPellegrino Young Chef Academy Competition 26-27

Una giuria composta da cinque esperti del settore gastronomico sarà presente alla competizione internazionale S.Pellegrino Young Chef Academy, che si terrà il 26 e 27 marzo a Milano. I membri della giuria sono uno chef rinomato, una chef emergente, uno chef di origine mediorientale, un esperto di cucina italiana e una rappresentante di un’associazione gastronomica.

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Giuseppe Iannotti; Arianna Gatti; Richard Abou Zaki; Marco Galtarossa e Solaika Marrocco. Sono questi gli chef che comporranno la giuria della finale regionale italiana della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026-27. L'annuncio è stato fatto oggi da S.Pellegrino Young Chef Academy durante Identità Golose Milano. Giuseppe Iannotti è lo chef di Krèsios a Telese Terme, due stelle Michelin, figura tra le più riconoscibili della ristorazione italiana contemporanea, noto per un approccio sperimentale che integra tecnica e innovazione in un percorso fortemente identitario. Accanto a lui Arianna Gatti, alla... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Annunciata giuria S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 26-27 Articoli correlati Monaco, Superyacht Chef Competition: il 2 aprile la 7 ª edizione con una giuria d’eccezioneHome > Viaggi > Gastronomia > Monaco, Superyacht Chef Competition: il 2 aprile la 7 ª edizione con una giuria d’eccezione Monaco si prepara ad... Premio letterario “Insieme si cresce”: annunciata la giuria della seconda edizioneIl concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati a partecipare con racconti inediti in lingua italiana, a tema... Aggiornamenti e notizie su Pellegrino Young Chef S.Pellegrino, Ardy Ferguson vince 'Young chef academy award 2025'Milano, 30 ott. (Adnkronos) - Dopo due intense giornate di competizione, ieri sera Ardy Ferguson è stato proclamato vincitore della 'S.Pellegrino young chef academy competition' 2024-25, sesta ... iltempo.it San Pellegrino Young chef, Michele Antonelli vola in finaleÈ Michele Antonelli di Filottrano il finalista italiano di San Pellegrino Young chef academy competition 2022-23. Lo chef del ristorante GastroBi di Villa Musone a Loreto ha conquistato la giuria ... ilrestodelcarlino.it