A San Lazzaro si trova un museo dedicato alla storia della psichiatria, un luogo che racconta aspetti significativi del passato sanitario della città. Il museo conserva oggetti e documenti che illustrano l’evoluzione delle pratiche e delle strutture dedicate alla cura mentale nel tempo. La sua posizione e il suo contenuto lo rendono un punto di riferimento per conoscere la storia locale e le modalità di assistenza psichiatrica.

Dovremmo tutti rivolgere lo sguardo su qualcosa che ha segnato la storia della nostra città, un luogo molto particolare: il museo di storia della psichiatria. La nostra classe ha avuto l’occasione di partecipare a questa esperienza. Il museo in questione si trova nelle vicinanze del campus San Lazzaro. Una volta arrivati, ci siamo subito imbattuti in un’opera d’arte: un recinto a ricordo delle mura di un tempo, simbolo dell’ isolamento dell’edificio dal mondo esterno. Entrando, abbiamo notato che tutto nel manicomio, come era chiamato un tempo l’ospedale psichiatrico, era pensato per trattenere e detenere i pazienti, cioè coloro che all’epoca venivano considerati ‘pazzi’ solo perché avevano comportamenti diversi o vivevano con qualche difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Lazzaro, un museo che non si può dimenticare

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