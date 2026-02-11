La San Lazzaro ferma la capolista nel campionato di Seconda categoria. I viola di Ivano Pedretti vincono 3-0 contro il Romito Magra e si avvicinano alla vetta, superando in classifica Colli e Ceula. Il Rebocco si prende il secondo posto e ora punta a restare in scia alla capolista.

E’ il momento del Rebocco nel girone F di Seconda categoria: i viola del nuovo mister Ivano Pedretti battono con un netto 3-0 al Tanca il Romito Magra e salgono così al secondo posto, scavalcando di un punto Colli e Ceula. Le reti deL Rebocco, alla terza vittoria consecutiva, portano la firma di Marianelli, Strappetti e Pini. Il Ceula pareggia 2-2 l’atteso derby rivierasco del ‘Raso Scaramuccia’ di Levanto con il Monterosso: per i padroni di casa reti di Consoli e Nicholas Motto, quelle monterossine di Alex Sassarini e Bellingeri. Il Colli invece, pareggia 1-1 al ‘Pieroni’ della Pieve con il Mamas Migliarinese, che passa in vantaggio al 39’ con Manneh. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Seconda categoria. San Lazzaro ferma la capolista. Rebocco si avvicina alla vetta

Approfondimenti su San Lazzaro Seconda

Nella 13ª giornata di Seconda Categoria, la capolista Massarosa pareggia in casa contro il Valfreddana, rallentando la corsa verso il titolo.

Nella seconda categoria di calcio, la Casolese guida la classifica nel Girone E, affrontando il San Quirico in una sfida importante.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su San Lazzaro Seconda

Argomenti discussi: Scheda squadra San Giovanni Bosco; Seconda categoria, il San Biagio consolida il terzo posto; Scheda squadra San Fiorano; Scheda squadra Accademia Calcio.

Calcio, Seconda Categoria: impresa Piobesi, per lo Sportroero è la prima sconfitta stagionaleNel girone G la Roretese rallenta e il Revello ne approfitta per avvicinarsi. Bene San Biagio e Giovanile Genola ... cuneodice.it

Calcio, Seconda e Terza Categoria: vittorie per Possidiese, Novese, Vallalta e Baracca Beach, Concordia, Athletic Valli e Roveretana kodi Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate in Seconda e Terza Categoria. Di seguito, tutti i risultati, categoria per categoria ( qui i ... sulpanaro.net

CALCIO - SECONDA CATEGORIA Zungrese 2 MAC 3 1 Purita Fiamingo Colpo grosso della @a.s.d._zungrese che in casa batte la vice capolista MAC 3 conquistando tre punti importanti anche in vista del recupero di mercoledì, sempre in casa, c - facebook.com facebook