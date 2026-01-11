Piano San Lazzaro la rabbia dei residenti | Altro che Ancona che brilla qui restano solo le briciole e il buio

I residenti del Piano San Lazzaro di Ancona esprimono insoddisfazione riguardo alla disparità tra il centro, luminoso e vivace, e i quartieri più periferici. In una lettera aperta, il Comitato dei residenti denuncia il divario tra le risorse e le attenzioni dedicate alle diverse zone della città, evidenziando una situazione di disagio e di abbandono che richiede interventi immediati e concreti.

ANCONA – Una "città a due velocità" dove le luci del centro oscurano i problemi dei quartieri popolari: è questa la denuncia al vetriolo che arriva dal Comitato dei residenti del Piano San Lazzaro. Il bersaglio è lo slogan "Ancona che brilla", il brand scelto dall'Amministrazione comunale per. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

