Piano San Lazzaro la rabbia dei residenti | Altro che Ancona che brilla qui restano solo le briciole e il buio

I residenti del Piano San Lazzaro di Ancona esprimono insoddisfazione riguardo alla disparità tra il centro, luminoso e vivace, e i quartieri più periferici. In una lettera aperta, il Comitato dei residenti denuncia il divario tra le risorse e le attenzioni dedicate alle diverse zone della città, evidenziando una situazione di disagio e di abbandono che richiede interventi immediati e concreti.

