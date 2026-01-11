Piano San Lazzaro la rabbia dei residenti | Altro che Ancona che brilla qui restano solo le briciole e il buio
I residenti del Piano San Lazzaro di Ancona esprimono insoddisfazione riguardo alla disparità tra il centro, luminoso e vivace, e i quartieri più periferici. In una lettera aperta, il Comitato dei residenti denuncia il divario tra le risorse e le attenzioni dedicate alle diverse zone della città, evidenziando una situazione di disagio e di abbandono che richiede interventi immediati e concreti.
ANCONA – Una "città a due velocità" dove le luci del centro oscurano i problemi dei quartieri popolari: è questa la denuncia al vetriolo che arriva dal Comitato dei residenti del Piano San Lazzaro. Il bersaglio è lo slogan "Ancona che brilla", il brand scelto dall'Amministrazione comunale per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Via Rossi lasciata al buio da settimane, monta la rabbia dei residenti
Leggi anche: "Ancona che brilla 2025" sempre più diffuso: eventi al Piano e in Centro per tutto il periodo natalizio
Controlli al Piano, oltre 100 identificati e un denunciato - Questa mattina, nel quartiere Piano San Lazzaro, sono stati effettuati i controlli da parte della polizia di Stato della della Questura di Ancona, insieme al Reparto Prevenzione Crimine, nelle zone ... ansa.it
Nuovo mercato Piano San Lazzaro, operatori preoccupati da stallo - Il cantiere del nuovo Mercato del Piano San Lazzaro ad Ancona è fermo da settimane, una situazione che sta generando preoccupazione tra gli oltre 50 operatori coinvolti nel progetto e alimenta un ... ansa.it
Ancona, il Comitato dei cittadini Piano San Lazzaro e Grazie: "Ci sentiamo abbandonati". La delusione dei cittadini. - facebook.com facebook
Ad Ancona controlli della polizia al Piano San Lazzaro e attività di prossimità. Il Questore Capocasa incontrare una rappresentanza del Comitato Piano-Grazie #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.