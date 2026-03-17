Incidente oggi a San Lazzaro Bologna | autobus fuori strada si schianta contro un palazzo e poi nei giardinetti

Oggi a San Lazzaro di Savena un autobus è uscito di strada, ha colpito un palazzo e si è fermato nei giardinetti vicini. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 e ha provocato danni all’edificio e all’autobus. I residenti della zona hanno sentito un forte rumore di lamiere che si accartocciavano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

San Lazzaro di Savena (Bologna), 17 marzo 2026 – Erano all'incirca le 7.30 quando un rumore stridente di lamiere che si accartocciano ha svegliato i residenti della via Emilia, a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Il conducente dell’ autobus della linea 19, in direzione Pertini, subito dopo l'angolo con via Caselle, per cause da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo pubblico. Questo dapprima è andato con violenza a sbattere contro il divisorio in metallo che separa la carreggiata dal marciapiede, distruggendolo. Il mezzo è, poi, ha colpito un palazzo, per fortuna senza danneggiare le vetrine e senza mirarne la stabilità del condominio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi a San Lazzaro (Bologna): autobus fuori strada, si schianta contro un palazzo e poi nei giardinetti Articoli correlati Incidente stradale in via Sogliano, l'auto esce fuori strada e si schianta contro una abitazionePaura a Savignano sul Rubicone dove alle ore 6:40 di questa mattina, sabato 10 gennaio, c'è stato un incidente stradale: una utilitaria, complice il... Incidente a Ponte Armellina, l'auto si schianta contro un autobus Ami: morto automobilista estratto dalle lamiere e soccorso in eliambulanza. Aveva 33 anni. Strada chiusaIncidente mortale nella zona di Ponte Armellina, 150 metri dopo il tabacchi in direzione Urbino, dopo il centro di Gallo di Petriano. Tutti gli aggiornamenti su San Lazzaro Discussioni sull' argomento Incidente a San Lazzaro: grave un motociclista; Incidente tra una moto e due auto davanti al cimitero di San Lazzaro; Tragedia in A1: scontro tra due camion nella galleria Monte Mario, un morto; Viterbo – Incidente al Cimitero San Lazzaro, due auto e una moto coinvolte. Incidente oggi a San Lazzaro (Bologna): autobus fuori strada, si schianta contro un palazzo e poi nei giardinettiL’autista del mezzo pubblico della linea 19 ha perso il controllo, forse a causa di un malore. A bordo 5 passeggeri, nessuno ferito in modo grave. Per fortuna in quel momento non c’erano passanti sul ... ilrestodelcarlino.it Incidente davanti al cimitero San Lazzaro: coinvolte due auto e una moto Un ferito, sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità https://www.viterbonews24.it/news/incidente-davanti-al-cimitero-san-lazzaro:-coinvolte-due-auto-e-una-moto_ - facebook.com facebook