San Giuliano la Pavoni verso il trasferimento Scatta la protesta dentro la città | La proprietà riveda i suoi piani

A San Giuliano Milanese si registra una protesta tra i lavoratori dell’azienda Pavoni, in seguito alla decisione di trasferire la sede. I dipendenti chiedono che la proprietà riveda i piani e attuino alternative. La mobilitazione si è sviluppata all’interno della città, con manifestazioni e sit-in per esprimere il proprio dissenso. La situazione coinvolge anche le autorità locali, che sono state informate delle richieste dei lavoratori.

San Giuliano Milanese (Milano), 31 marzo 2026 – Non si ferma l a lotta dei dipendenti della Pavoni, da giorni mobilitati per cercare di salvare i loro posti di lavoro dopo che l’azienda, di proprietà del gruppo Smeg e specializzata nella produzione di macchine da caffè, ha annunciato la volontà di trasferire la produzione dall’attuale sede di San Giuliano Milanese a Bonferraro, nel Veronese. San Giuliano Milanese: corteo dei lavoratori ditta Pavoni Un passaggio che, se attuato, metterebbe a rischio oltre 30 posti di lavoro sui 45 attualmente impiegati nello stabilimento. E così, nella serata di ieri, un corteo scandito da slogan e striscioni, organizzato da sindacati e Rsu, è partito alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Giuliano, la Pavoni verso il trasferimento. Scatta la protesta dentro la città: “La proprietà riveda i suoi piani” Articoli correlati Leggi anche: Pavoni e il trasferimento in Veneto. Scatta la petizione per bloccarlo Pavoni, le storiche macchine del caffé lasciano San Giuliano: a rischio 30 posti di lavoroSAN GIULIANO, 19 marzo 2026 – L'azienda annuncia il trasferimento della produzione, scatta la protesta dei lavoratori. Ztl del centro storico e Borgo San Giuliano, scatta la fase sanzionatoria: arrivano i volantini informativiIn vista dell’attivazione della fase sanzionatoria del sistema di controllo dei varchi elettronici, gli agenti della Polizia locale hanno avviato la...