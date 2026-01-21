Ztl del centro storico e Borgo San Giuliano scatta la fase sanzionatoria | arrivano i volantini informativi

A partire da oggi, la Polizia locale distribuisce volantini informativi in vista dell’attivazione delle sanzioni per la Ztl del centro storico e Borgo San Giuliano. Questa fase segna l’entrata in vigore del sistema di controllo elettronico dei varchi, con l’obiettivo di garantire una maggiore consapevolezza tra cittadini e visitatori sulle nuove modalità di accesso e le eventuali sanzioni previste.

In vista dell’attivazione della fase sanzionatoria del sistema di controllo dei varchi elettronici, gli agenti della Polizia locale hanno avviato la distribuzione di materiale informativo sulla nuova Zona a traffico limitato del centro storico e Borgo San Giuliano. Una iniziativa che si aggiunge.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Ztl del centro storico e di Borgo San Giuliano: estesa l’area pedonale vicina al ponte di Tiberio Ztl Centro Storico, arrivano i varchi anche in uscita: più controlli e stop ai furbettiA partire da ora, la Ztl del Centro Storico di Roma sarà dotata di varchi anche in uscita, oltre a quelli già presenti per gli ingressi. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Roma rallenta: limite di 30 km/h nella ztl del centro; Il centro di Roma dal 15 gennaio diventa una grande zona 30: ecco le strade coinvolte; Rivoluzione a Roma: da oggi il Centro storico diventa Zona 30. Traffico limitato a 30 km all'ora; Roma, il centro storico a 30 km orari: dal 15 gennaio nuovi limiti di velocità nella Ztl. Rimini: Ztl centro storico e Borgo San Giuliano, al via la distribuzione dei volantini informativiCome previsto dalle prescrizioni ministeriali e come già accaduto con l'attivazione delle telecamere per la Ztl Rimini nord, per tutto il periodo del ... chiamamicitta.it Ztl, entrano in funzione i nuovi varchi elettronici nel centro storico: leggono le targhe anche in uscitaDa oggi (19 gennaio) attivi i dispositivi dopo la fase di pre-esercizio: sanzioni per gli accessi non autorizzati ... luccaindiretta.it Umbria, Porta Romana l'accesso principale al centro storico della città di Amelia. x.com Spoleto, un centro storico che incanta ad ogni passo Camminare nel cuore di Spoleto è come attraversare secoli di storia in pochi metri. Dalle mura romane ai palazzi medievali, dalle chiese millenarie alle piazze scenografiche, tutto parla di bellezza e m - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.