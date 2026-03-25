I sindacati hanno avviato una petizione pubblica indirizzata al presidente di Smeg per opporsi al trasferimento della Pavoni, azienda storica di San Giuliano che produce macchine del caffé, ora destinata al Veneto. La richiesta mira a fermare il trasloco e a tutelare i lavoratori coinvolti. La petizione invita le persone a firmare per sostenere questa posizione.

"Giù le mani dai lavoratori della Pavoni". E ora, per cercare di salvare dal trasloco la storica azienda di San Giuliano che produce macchine del caffé, i sindacati hanno lanciato una petizione pubblica al presidente di Smeg, Vittorio Bertazzoni. S’invitano i cittadini ad aderire, inviando delle mail ai vertici della multinazionale degli elettrodomestici, per chiedere un dietro-front rispetto all’annunciato trasferimento del comparto produttivo a circa 200 chilometri dall’attuale sede dell’hinterland meneghino. Prosegue così la mobilitazione a sostegno del personale della Pavoni, impresa con 121 anni di storia, che dal 2019 appartiene al gruppo Smeg. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavoni e il trasferimento in Veneto. Scatta la petizione per bloccarlo

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