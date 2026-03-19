L'azienda di pavoni e macchine da caffé di San Giuliano ha annunciato il trasferimento della produzione, mettendo a rischio circa 30 posti di lavoro. I lavoratori hanno già iniziato una protesta per opporsi alla decisione. La notizia è stata comunicata ufficialmente nel pomeriggio di oggi. La decisione riguarda la chiusura dello stabilimento nel comune e il trasferimento delle attività altrove.

SAN GIULIANO, 19 marzo 2026 – L'azienda annuncia il trasferimento della produzione, scatta la protesta dei lavoratori. Acque agitate alla Pavoni, storica impresa di macchine del caffé con 121 anni di storia alle spalle. L'azienda, che dal 2019 appartiene al gruppo Smeg, ha prospettato il trasferimento a Bonferraro, in provincia di Verona, di alcuni settori attualmente ospitati a San Giuliano. Un passaggio che verrebbe attuato tramite la cessione di un ramo d'impresa e che, nei fatti, mette a rischio 30 posti di lavoro su un totale di 43 dipendenti oggi in servizio nel sito del Sud Milano. Stamattina, davanti ai cancelli di via Gorizia, un sit-in di protesta ha accompagnato uno sciopero di due ore indetto da sindacati e Rsu. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavoni, le storiche macchine del caffé lasciano San Giuliano: a rischio 30 posti di lavoro

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