A Salerno, circa 4.000 abitazioni risultano vuote, mentre si avvicina la presentazione ufficiale del candidato sindaco della coalizione Possiamo da Ora, scelto per guidare la città nelle prossime amministrative. La notizia si inserisce in un quadro di iniziative volte a contrastare il calo demografico e a rilanciare il centro urbano.

La città di Salerno si prepara a un nuovo capitolo con la presentazione ufficiale di Franco Massimo Lanocita come candidato sindaco, scelto per guidare la coalizione denominata Possiamo da Ora. Questa alleanza unisce il Movimento 5 Stelle e l’Alleanza Verdi e Sinistra insieme a sigle civiche come Terra socialista, Risorgimento socialista, Salerno in Comune e Comitato Salute e Vita. L’obiettivo dichiarato non è una semplice aggregazione elettorale ma la costruzione di un percorso unitario basato su battaglie comuni e una visione condivisa del futuro cittadino. Lanocita ha chiarito che la candidatura nasce dall’impegno civile e dalla necessità di mettere al centro l’interesse collettivo e la tutela dei diritti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno: 4.000 case vuote, il piano per fermare il declino demografico

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