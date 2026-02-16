Calabria e Italia | cambia il mercato casa tra declino demografico e 8,5 milioni di immobili inattivi
La Calabria affronta un calo della popolazione e un patrimonio immobiliare inattivo, con oltre 8,5 milioni di case vuote nel paese. Questi numeri colpiscono il mercato immobiliare locale, che si trova ad affrontare una profonda trasformazione. Secondo uno studio recente, molte abitazioni rimangono inutilizzate, creando difficoltà anche per chi cerca una casa. Le tendenze demografiche e il mercato immobiliare si intrecciano, influenzando le scelte degli acquirenti e dei proprietari.
La casa italiana cambia volto: il rapporto Censis-Federproprietà fotografa crisi e opportunità in Calabria. Catanzaro, 16 febbraio 2026 – Il futuro dell’abitare in Italia, e in particolare in Calabria, è al centro di un dibattito urgente. Il quarto rapporto Federproprietà – Censis, presentato oggi, mette in luce una profonda trasformazione demografica e un patrimonio immobiliare in evoluzione, sollevando interrogativi cruciali sul legame tra italiani e la propria casa, un legame che si confronta con una realtà sociale in rapida trasformazione. Demografia calabrese sotto pressione: un mercato immobiliare in transizione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Continua il declino demografico in Irpinia: calo di 1179 residenti
Umbria, la casa in affitto non c'è: mercato al collasso con solo 8 immobili disponibili per comuneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; L'Italia sferzata dal maltempo, stato d'emergenza in Calabria; Nazionale U19 e Femminile, l’Italia torna in Calabria: dal 25 al 31 marzo a Catanzaro e Cosenza, il 3 a Reggio; In diverse regioni del Sud Italia il maltempo sta creando nuovi problemi.
Bit, Occhiuto: «La Calabria è la regione dove trovi tutto ciò che di bello offre l’Italia»Il presidente della Regione visita lo stand di Calabria Straordinaria a Milano. «Il record di turisti del 2025 deve essere un punto di partenza» ... corrieredellacalabria.it
Calabria, vertenze aperte e riforme rinviate. Sesta Commissione sotto pressioneSeduta tutt’altro che interlocutoria a Palazzo Campanella, tensioni su lavoro, agricoltura e competenze istituzionali, con pochi sì e molti rinvii ... corrieredellacalabria.it
Davoli Marina (CZ) Ph: IG luigisgro91 #calabria #calabriaexperience #italia #italy #travel #viaggi #experience #landscape #visitcalabria #visitiraly - facebook.com facebook
Immenso barocco della chiesa del Ritiro a Mesoraca (KR), in questo luogo sacro del 1765 circa si ammira anche la cupola più affrescata di #Calabria e la seconda del Sud #Italia. #arte #beauty #heritage #baroquestyle #south #Italy #place #Discovery #place x.com