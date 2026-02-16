Calabria e Italia | cambia il mercato casa tra declino demografico e 8,5 milioni di immobili inattivi

La Calabria affronta un calo della popolazione e un patrimonio immobiliare inattivo, con oltre 8,5 milioni di case vuote nel paese. Questi numeri colpiscono il mercato immobiliare locale, che si trova ad affrontare una profonda trasformazione. Secondo uno studio recente, molte abitazioni rimangono inutilizzate, creando difficoltà anche per chi cerca una casa. Le tendenze demografiche e il mercato immobiliare si intrecciano, influenzando le scelte degli acquirenti e dei proprietari.

La casa italiana cambia volto: il rapporto Censis-Federproprietà fotografa crisi e opportunità in Calabria. Catanzaro, 16 febbraio 2026 – Il futuro dell’abitare in Italia, e in particolare in Calabria, è al centro di un dibattito urgente. Il quarto rapporto Federproprietà – Censis, presentato oggi, mette in luce una profonda trasformazione demografica e un patrimonio immobiliare in evoluzione, sollevando interrogativi cruciali sul legame tra italiani e la propria casa, un legame che si confronta con una realtà sociale in rapida trasformazione. Demografia calabrese sotto pressione: un mercato immobiliare in transizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

