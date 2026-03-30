Il nuovo segretario del Partito Democratico ha annunciato un piano volto a contrastare il declino urbano e a ricostruire la città. Durante un discorso, ha ringraziato le delegazioni di partiti e movimenti presenti, menzionando specificamente alcuni esponenti che rappresentano il partito in Consiglio Comunale. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti del piano né sulle strategie previste.

Negli ultimi anni il capoluogo ciociaro ha perso 5.621 persone, l'11,55% della popolazione "Un ringraziamento a tutti noi, alle delegazioni dei partiti e dei movimenti presenti. Un grazie particolare a Marco, di cui il partito ha ancora un profondo bisogno, e ad Angelo, Fabrizio e Norberto, che tengono alta e unita la bandiera del Partito Democratico in Consiglio Comunale: il vostro lavoro di opposizione getterà le basi per la nostra futura amministrazione. Grazie ad Achille per la vicinanza e a tutti coloro che hanno contribuito a costruire questa "casa", con fondamenta solide. Da qui cominciamo: non da zero, ma da noi". Cosi il neo segretario del Pd di Frosinone Stefano Pizzutelli nella sua relazione durane il congresso che si è tenuto ieri mattina. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Il neo segretario Pd Pizzutelli lancia l'affondo: "Un Piano per fermare il declino e ricostruire la città"

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